Найти

2 Берега - промокоды и акции

О магазине

Компания «2 Берега» осуществляет круглосуточную доставку еды. В меню компании представлена еда, относящаяся к традиционной русской, европейской и азиатской кухням. Курьеры компании едут достаточно быстро, чтобы горячие блюда не успели остыть. Используйте наши купоны и получите скидку в интернет-сервисе «2 Берега»

На нашем сайте вы найдете свежие купоны официального магазина "2 Берега". Мы собрали для вас промокоды на скидку и акции 2020 года. Все купоны действующие и предоставляются бесплатно.

Официальный сайт

Бесплатные купоны на скидку для 2 Берега

СКИДКА 50% ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 5-ТИ ПИЦЦ!

За единовременный заказ пяти любых пицц 2БЕРЕГА ... Подробнее
08.10.2020 08:38 ПРОМОКОД У50

СКИДКА 40% ПРИ ЗАКАЗЕ 4-Х ПИЦЦ!

СКИДКА 40% ПРИ ЗАКАЗЕ 4-Х ПИЦЦ! За единовременный з... Подробнее
08.10.2020 08:38 ПРОМОКОД У40

СКИДКА 30% ПРИ ЗАКАЗЕ 3-Х ПИЦЦ!

За единовременный заказ трех любых пицц 2БЕРЕГА ... Подробнее
08.10.2020 08:38 ПРОМОКОД У30

Ночью вкуснее и дешевле! С понедельника по четверг с 00:00 до 6:00 каждое второе блюдо за полцены!

Заказывай четное число блюд и оформляй доставку ... Подробнее
08.10.2020 08:38 ПРОМОКОД ОМ

Подписка на IVI в подарок при заказе на сайте!

Как получить подписку ivi? Сделайте заказ от 1800 ру... Подробнее
31.12.2020 23:59 СКИДКА

Мы регулярно обновляем и добавляем новые специальные предложения для 2 Берега. Мы подобрали для вас промокоды и свежие акции 2020 года, которые позволят вам не переплачивать и сэкономить деньги на покупках. Все купоны на нашем сайте вы можете использовать абсолютно бесплатно.

Часто задаваемые вопросы:

- Как получить скидку 2 Берега?
Для получения скидки 2 Берега найдите подходящий купон и в зависимости от условий промоакции, необходимо скопировать промокод и использовать его при оформлении заказа на официальном сайте 2 Берега или просто перейти по ссылке "СКИДКА" на страницу сайта магазина.

- Почему стоит использовать купоны 2 Берега?
Акции и промокоды 2 Берега помогут вам сэкономить от 5% до 70% от стоимости товара, в некоторых случаях, в зависимости от условий акции, получить подарок или бесплатную доставку.

Свежие купоны

Реклама

2020 © РуКупон - бесплатные купоны на скидку. Данный ресурс носит исключительно информационно-ознакомительный характер. Все купоны расположенные на сайте не являются публичной офертой или призывом к действию. Все товарные знаки принадлежат их законным владельцам.