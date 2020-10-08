2 Берега - промокоды и акции
О магазине
Компания «2 Берега» осуществляет круглосуточную доставку еды. В меню компании представлена еда, относящаяся к традиционной русской, европейской и азиатской кухням. Курьеры компании едут достаточно быстро, чтобы горячие блюда не успели остыть. Используйте наши купоны и получите скидку в интернет-сервисе «2 Берега»
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